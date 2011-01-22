Необходим редизайн сайта fototest.ru. стиль: web 2.0 (информационный) Логотип: строгий Нужен дизайн страницы на главную, на внутреннюю, на страницу вывода статьи (новости) Цвета: красный, черный, белый... Нравятся сайты ...
Шаблон для CMS Joomla
Необходимо создать шаблон для CMS Joomla с функционалом подобным Flash сайту.
Созданный шаблон дложен быть "резиновым" не изменяя существующий дизайн. Html + javackript -код должен быть валидным.
На данный момент он полностью функционален только в Internet Explorer, в остальных браузерах работает коряво.
Нужно перевести бегунок браузера который появляется справа во внутырь сайта, а высота сайта должна подстраиваться под высоту окна различных мониторов. Сейчас шаблон выглядит так http://vintage.net.ua/price.html
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