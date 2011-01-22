Шаблон для CMS Joomla

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Необходимо создать шаблон для CMS Joomla с функционалом подобным Flash сайту.

Созданный шаблон дложен быть "резиновым" не изменяя существующий дизайн. Html + javackript -код должен быть валидным.

На данный момент он полностью функционален только в Internet Explorer, в остальных браузерах работает коряво.

Нужно перевести бегунок браузера который появляется справа во внутырь сайта, а высота сайта должна подстраиваться под высоту окна различных мониторов. Сейчас шаблон выглядит так http://vintage.net.ua/price.html

HTMLJoomla
14 лет назад
Snomy
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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