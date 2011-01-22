Редизайн fototest.ru

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок296 просмотров

Необходим редизайн сайта fototest.ru.

стиль: web 2.0 (информационный)

Логотип: строгий

Нужен дизайн страницы на главную, на внутреннюю, на страницу вывода статьи (новости)

Цвета: красный, черный, белый...

Нравятся сайты

http://www.advertising.ru/

http://www.bfm.ru/

Необходимые пункты меню: Новости || Тесты || Cтатьи

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новости сайта fototest.ru

Тесты:

тесты фотокамер

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История фотографии

обращаться в аську: 641222

14 лет назад
Nitro7
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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