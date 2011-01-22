Изготовление дизайна для uCoz

Доброе время суток, я в поисках дизайнера для уникального шаблона, мой бюджет ограничивается в 800р, ну за эту цену мне надо сделать на столько уникальный и красивый шаблон для ucoz, чтобы можно на 90% сказать что он переплюнул все Ucoz сайты по внешности. Дальнейшие обсуждение в icq: 158728