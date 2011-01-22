Необходим редизайн страницы http://amreklama.ru/advertiser.php подробнее при выборе кандидата.
Изготовление дизайна для uCoz
Доброе время суток, я в поисках дизайнера для уникального шаблона, мой бюджет ограничивается в 800р, ну за эту цену мне надо сделать на столько уникальный и красивый шаблон для ucoz, чтобы можно на 90% сказать что он переплюнул все Ucoz сайты по внешности. Дальнейшие обсуждение в icq: 158728
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн для сайта. Бюджет 100$, сроки 1-2 дня. ТЗ: Миссия сайта, помочь, почти безвозмездно, получить визу всем желающим уехать в дальние страны. Если конечно в этих странах ...Закрыт14 лет назад
Краткое описание задачи: Проработать стиль сайта для продажи программных продуктов для фотостудий. Структура сайта аналогична http://vanillaforums.org/ Нужно найти хороший вариант сочетания цветов–шрифтов так, чтобы ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт на Joomla. Озвучивайте цену и сроки.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть сайт. Сто два visa.ru Сделан на бесплатном шаблоне. Нужно сделать легкий тематический дизайн шапки для него. Указывайте пож-та стоимость и срокиДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть концепт главной странички нового сайта для ТМ Живчик (см. аттач). Информационная структура в концепте утверждена заказчиком. Необходимо теперь навести на него красоту. Подправить стилистику, прорисовать ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно подобрать шаблон joomla на мой сайт, красивый, скромный резиновый, под тематику РЕМОНТ ПК. сайт www.compio.ru остальное в личкуДизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Общие данные Нужно сделать дизайн и верстку действующей торговой системы – MashStock.ru Нужно разработать логотип системы. Дизайн должен основываться на разработанном логотипе. Верстка должна быть кроссбраузерна – хорошо выглядеть в ...Завершен14 лет назад
- $10
Требуется креативное меню и аватар для тематической группы вконтакте работа творческая - весь материал предоставлю от исполнителя желательно примеры работ в этом направлении, а именно меню для групп вконтакте ...Завершен14 лет назад
- $40
Требуется создать шаблон для wordpress 3.0.4 из рисунка в формате .jpeg Подробности при переписке.Завершен14 лет назад