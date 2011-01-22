Редизайн и верстка сайта (приватно для Vitaflax)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка146 просмотров

Общие данные

Нужно сделать дизайн и верстку действующей торговой системы – MashStock.ru

Нужно разработать логотип системы. Дизайн должен основываться на разработанном логотипе.

Верстка должна быть кроссбраузерна – хорошо выглядеть в браузерах: IE6, IE7, IE8, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome.

На страницах возможно изменение расположения блоков с целью повышения юзабилити и внешнего вида. То, что сейчас – это в основном функционал, расположение элементов может быть другим. Пока видится – центр и одна боковина – 2 ряда то есть, а не 3, как сейчас.

Блок «Горячие объявления» нужно вынести наверх».

В рекламе должны остаться сервисы подачи заявок. Другие блоки можно менять или отказываться от них. Пока видятся баннеры – шапка – 100% на 90 и более (растягивается в высоту), 2 Баннера сбоку – 240 на 400, 2 баннера - посередине и на дне - 100% на 90 и более (растягивается в высоту).

Скорее всего, должна быть резина, а не статика.

14 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$400
3 дня
Уже второй раз работаю с Виталием и все на высшем уровне! Спасибо! будем продолжать сотрудничество!
Второй раз работаем с Александром. Данный заказчик проявил себя с наилучшей стороны. Дал подробное ТЗ, проконролировал процесс работы, внёс по ходу дела корректировки, полностью оплатил работу. Я рад был поработать с таким профессионалом. Советую всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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