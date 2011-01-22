Требуется креативное меню и аватар для тематической группы вконтакте работа творческая - весь материал предоставлю от исполнителя желательно примеры работ в этом направлении, а именно меню для групп вконтакте ...
Редизайн и верстка сайта (приватно для Vitaflax)
Общие данные
Нужно сделать дизайн и верстку действующей торговой системы – MashStock.ru
Нужно разработать логотип системы. Дизайн должен основываться на разработанном логотипе.
Верстка должна быть кроссбраузерна – хорошо выглядеть в браузерах: IE6, IE7, IE8, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome.
На страницах возможно изменение расположения блоков с целью повышения юзабилити и внешнего вида. То, что сейчас – это в основном функционал, расположение элементов может быть другим. Пока видится – центр и одна боковина – 2 ряда то есть, а не 3, как сейчас.
Блок «Горячие объявления» нужно вынести наверх».
В рекламе должны остаться сервисы подачи заявок. Другие блоки можно менять или отказываться от них. Пока видятся баннеры – шапка – 100% на 90 и более (растягивается в высоту), 2 Баннера сбоку – 240 на 400, 2 баннера - посередине и на дне - 100% на 90 и более (растягивается в высоту).
Скорее всего, должна быть резина, а не статика.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $80
Есть сайт www.thaishoping.ru для него нужно придумать дизайн с тайском стиле, дизайн оценивается по главной странице, после завершения конкурса победитель делает дизайн внутренних страниц за это доплата 20$ особых предпочтений нет, главное чтобы красиво ...Завершен14 лет назад
- $40
Требуется создать шаблон для wordpress 3.0.4 из рисунка в формате .jpeg Подробности при переписке.Завершен14 лет назад
Нужно разработать дизайн представительского сайта. Главное, сайт должен выглядить солидно и "дорого". Тема: наука. Нужно 2 страницы: главная и контентная.Завершен14 лет назад
Привет! Для сайта intimdoma.ru нужно найти хороший вариант композиции цветов–шрифтов для текстовых страниц (главная, «доставка и оплата» и пр.). В результате хочется увидеть набор страниц (в фотошопе, наверное) с разными вариантами текста ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
ЗАДАЧА Разработать дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала http://exat.turist.ru/ Требуется, доработав предложенную нами структуры html-блоков или выработав свою структуру, подготовить psd-макеты оформления каждого шаблона (7 штук). Дизайн должен быть одновременно в ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайн сайта компьютерной тематики. исполнитель есть, просьба заявки не оставлятьЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно выполнить несколько простых и стильных редизайнов сайтов и сверстать их (вёрстка табличная).Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Тематика сайта: женская одежда. 1. Создание дизайна для сайта под ключ. С версткойДизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад