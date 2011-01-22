Редизайн и верстка сайта (приватно для Vitaflax)

Общие данные

Нужно сделать дизайн и верстку действующей торговой системы – MashStock.ru

Нужно разработать логотип системы. Дизайн должен основываться на разработанном логотипе.

Верстка должна быть кроссбраузерна – хорошо выглядеть в браузерах: IE6, IE7, IE8, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome.

На страницах возможно изменение расположения блоков с целью повышения юзабилити и внешнего вида. То, что сейчас – это в основном функционал, расположение элементов может быть другим. Пока видится – центр и одна боковина – 2 ряда то есть, а не 3, как сейчас.

Блок «Горячие объявления» нужно вынести наверх».

В рекламе должны остаться сервисы подачи заявок. Другие блоки можно менять или отказываться от них. Пока видятся баннеры – шапка – 100% на 90 и более (растягивается в высоту), 2 Баннера сбоку – 240 на 400, 2 баннера - посередине и на дне - 100% на 90 и более (растягивается в высоту).

Скорее всего, должна быть резина, а не статика.