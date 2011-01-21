ЗАДАЧА Разработать дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала http://exat.turist.ru/ Требуется, доработав предложенную нами структуры html-блоков или выработав свою структуру, подготовить psd-макеты оформления каждого шаблона (7 штук). Дизайн должен быть одновременно в ...
Проработать стиль страниц сайта
Привет!
Для сайта intimdoma.ru нужно найти хороший вариант композиции цветов–шрифтов для текстовых страниц (главная, «доставка и оплата» и пр.). В результате хочется увидеть набор страниц (в фотошопе, наверное) с разными вариантами текста (чтобы было наглядно и понятно верстальщику и владельцам магазина): много текста, мало текста; чтобы были подзаголовки трёх уровней; таблички; нумерованные и ненумерованные списки; расположение картинок (когда они на всю ширину, и когда они клеятся к бокам); цвета всего (табличек, заголовков табличек, ссылок разного типа). Может я что–то ещё забыл, подскажите тогда.
Плюс привести в порядок страницу с оглавлением статей: http://intimdoma.ru/docs/
Для страницы с описанием товара нужно получше сгруппировать информацию.
Другими словами нужно найти привлекательное решение и донести это до верстальщика (верстальщик доделыванием дизайна не должен заниматься — уже должно быть всё до него продумано). Вся работа касается только куска веб-страницы, где непосредственно содержательный контент (между классификатором товаров и боковыми банерами); остальное трогать пока не нужно.
Веб-мани не подходят для оплаты. Наличные (удобнее всего, если в Петербурге), банковский перевод по России, яндекс-деньги (не очень удобно, но возможно)
Работа без предоплаты. Оплата по факту. Предложения без стоимости и сроков отклоняются без рассмотрения.
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