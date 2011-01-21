Дизайн сайта татуировщика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок507 просмотров

Есть 2 наброска главной и внутреней страницы персонального сайта татуировщика - http://www.shirokoformatnye-oboi.ru/temp/main.jpg и http://www.shirokoformatnye-oboi.ru/temp/inner.jpg

По наброскам необходимо отрисовать несложный, приятный, современный дизайн. Расположение блоков менять нельзя.

Результат должен быть в формате psd.

Бюджет к сожалению не большой, максимум 80$.

Жду ваших предложений по цене и срокам. Без портфолио предложения не рассматриваю.

14 лет назад
knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров