Очень рад, что начал сотрудничество с этой студией. Эрик терпелив, очень приятен в общении. Работу выполнили практически вместе. Дизайнер следовал инструкциям, сдавал работу поэтапно. Я даже немного чувствую себя неловко, что вначала не доверял этому исполнителю =) Сейчас продолжаем работу по новому дизайну. Рекомендую к сотрудничеству.