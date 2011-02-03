Дизайн сайта

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Завершен13 заявок303 просмотра

Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества нужен дизайнер с широким профилем (верстка, флеш + натягивание на админку) . Желательно девушка. Рассмотрю все предложения. Сейчас уже нужно обсудить один проект

14 лет назад
Kotillio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$170
4 дня
Очень рад, что начал сотрудничество с этой студией. Эрик терпелив, очень приятен в общении. Работу выполнили практически вместе. Дизайнер следовал инструкциям, сдавал работу поэтапно. Я даже немного чувствую себя неловко, что вначала не доверял этому исполнителю =) Сейчас продолжаем работу по новому дизайну. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад