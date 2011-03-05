Сделать пару страниц к сайту

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Завершен21 заявка369 просмотров

Сделать 5 страниц к сайту . шапка есть , нужна внутренняя часть !

14 лет назад
bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ruslanaliev
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Очень ответственный и оперативный исполнитель. учел все пожелания ! хотело бы сотрудничать еще . Рекомендую !
Хороший заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ruslanaliev
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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