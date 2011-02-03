Дизайн сайте декор студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка113 просмотров

Необходимо дизайн сайта декор студии.

ТЗ имеется. бюджет 100у.е.

14 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
19 часов назад
14 лет назад
$100
4 дня
Мегаадекватный исполнитель, выполнил все просьбы по корректировке, помог советом. Постоянный онлайн, никаких проблем с контактом.
Что тут говорить :) Очень приятный человек, очень грамотный заказчик! Приятно работать с людьми которые уважают не только твой труд, но и тебя! Большое спасибо за проект! Было приятно с Вами работать. Буду рад новым встречам )

Заявки фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
19 часов назад
14 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Редизайн главной страницы сайта

    $120

    Цель редизайна сайта metrotile.com.ua : 1. Сделать сайт, что представляет 2 торговые марки кровельных материалов 2. Сделать его максимально удобным и понятным для пользования Сроки: конкурс будет открыт 10 дней, но дизайн нужен ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта на Drupal

    $400

    Надо 1. Разработать дизайн сайта 2. Порезать для использования в Drupal Тематика сайта эротическая(не порно) Ничего экстравагантного - немного картинок, текста и возможность фильтрации, ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать внутренние страницы для сайта

    Для интернет-магазина нужно разработать несколько внутренних страниц, взяв за основу страницы другого сайта. Фактически - структура та же, но нужно будет совместить ее с оформлением текущего сайта. Дальнейшее сотрудничество гарантируется, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Стилизация флеш-игры "Тир"

    Общее ТЗ на игру приложено в файле. Нужно отрисовать все, кроме подарков пользователю за игры, т. к. это отдельная работа. Подарки будет отрисовывать другой дизайнер иконок. Но если вы можете сделать иконки в стиле ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн темы wordpress

    Здравствуйте. Нужен простой редизайн темы вордпресс. Вкратце: качаем саму тему + исходники отсюда http://blogoart.ru/works/magic.php. Затем нужно убрать из правой панели вкладки rss, о блоге, связь ... etc. Оставить только первую двойную вкладку (категории+архивы). После ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн+верстка шаблона для joomla

    Добрый день! Для сайта castercom.ru нужен новый дизайн+верстка под joomla 1.0.12. Структура и платформа сайта не будет меняться. Общие требования- резиновый дизайн на всю ширину экрана, цвета не мрачные и ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Немного доработать сайт на Joomla

    Есть установленная Joomla + Virtuemart с установленным шаблоном (вот этот http://design4free.org/templates/pariti-kreativnyie-shablonyi-joomla.html). Нужно доработать шаблон, убрать/переместить некоторые элементы, немного переделать верх (лого и картинку). Примерный фронт работ: 1) убрать доп.панели сверху и слева 2) ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен макет сайта на drupal

    $50

    Есть сейчас afishi.ru афи.рф афиши.рф Нужен свежий, легкий, интересный, креативный. Мы уже сменили за 8 лет 5 видов. убирали и убирали. Но все что-то не то :( ...

    Drupal
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад