Дизайн+верстка шаблона для joomla

Добрый день!

Для сайта castercom.ru нужен новый дизайн+верстка под joomla 1.0.12. Структура и платформа сайта не будет меняться.

Общие требования- резиновый дизайн на всю ширину экрана, цвета не мрачные и не пестрые. Также нужно учитывать, что нужно предложить минимум 2 варианта(хотя бы в общих чертах), дальше выбираем один из них и если потребуется немного дорабатываем.

Оплата- только безнал.

Сроки- до 5 рабочих дней.

Кто за сколько возьмется?