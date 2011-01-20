Дизайн+верстка шаблона для joomla

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Добрый день!

Для сайта castercom.ru нужен новый дизайн+верстка под joomla 1.0.12. Структура и платформа сайта не будет меняться.

Общие требования- резиновый дизайн на всю ширину экрана, цвета не мрачные и не пестрые. Также нужно учитывать, что нужно предложить минимум 2 варианта(хотя бы в общих чертах), дальше выбираем один из них и если потребуется немного дорабатываем.

Оплата- только безнал.

Сроки- до 5 рабочих дней.

Кто за сколько возьмется?

Joomla
14 лет назад
blackreg
Иван 
64 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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