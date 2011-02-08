Приватный проект для Камсаракан Анна (Annakms)

Сотрудничество с Алексеем не только прибыльно, но и приятно! Радует, когда человек не только четко понимает, чего хочет, но и может это тольково изложить в ТЗ. Кроме того, это уже второй проект, по которомы мы сотрудничали, и за оба я получила премию, что также не может не радовать. В общем: фрилансерам рекомендую брать у Алексея проекты, а заказчикам - равняться на него!