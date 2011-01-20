Нужно отредактировать шаблон и сделать логотип

Мне нужен Интернет Магазин типа этого http://bktatur.ru по функционалу все также только не полностью, кроме дизайна ,дизайн надо изменить.Если кто сможет пишите сейчас я свободен о цене договоримся.Срок 10 дней.Вот моя ася 16324249