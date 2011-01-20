Стилизация флеш-игры "Тир"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок167 просмотров

Общее ТЗ на игру приложено в файле.

Нужно отрисовать все, кроме подарков пользователю за игры, т. к. это отдельная работа. Подарки будет отрисовывать другой дизайнер иконок. Но если вы можете сделать иконки в стиле подарков ВКонтакте или работаете в команде с хорошим дизайнером иконок, то напишите об этом.

Стилизация – фотоколлаж. 2D, но с реальными текстурами или предметами. Пример стилизации в приложении. Пример с утками – тир, с бомбой – просто хорошая желаемая стилизация (но надо не так темно).

Пожалуйста, при ответах указывайте ваш бюджет и срок. Предоплата 20%.

14 лет назад
snk5000
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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