Редизайн темы wordpress

Здравствуйте. Нужен простой редизайн темы вордпресс. Вкратце: качаем саму тему + исходники отсюда http://blogoart.ru/works/magic.php.

Затем нужно убрать из правой панели вкладки rss, о блоге, связь ... etc. Оставить только первую двойную вкладку (категории+архивы). После этого вместо текущей шапки нужно нарисовать новую, простую и небольшое лого. Пример такого сайта - bloginvesto.ru. Адрес для лого: SOFT-OK.RU. Подпись - лучшие программы для компьютера. Ну и 2-3 кнопки в шапке. Всё. Кто возьмется?

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