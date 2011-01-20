Нужно отредактировать шаблон и сделать логотип для сайта. Движок OpenCart Стучите в асю 478800072
Редизайн темы wordpress
Здравствуйте. Нужен простой редизайн темы вордпресс. Вкратце: качаем саму тему + исходники отсюда http://blogoart.ru/works/magic.php.
Затем нужно убрать из правой панели вкладки rss, о блоге, связь ... etc. Оставить только первую двойную вкладку (категории+архивы). После этого вместо текущей шапки нужно нарисовать новую, простую и небольшое лого. Пример такого сайта - bloginvesto.ru. Адрес для лого: SOFT-OK.RU. Подпись - лучшие программы для компьютера. Ну и 2-3 кнопки в шапке. Всё. Кто возьмется?
Пишите сразу цену и сроки.
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