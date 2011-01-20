Редизайн главной страницы сайта

# 1 — $ 120

Цель редизайна сайта metrotile.com.ua :

1. Сделать сайт, что представляет 2 торговые марки кровельных материалов

2. Сделать его максимально удобным и понятным для пользования

Сроки: конкурс будет открыт 10 дней, но дизайн нужен срочно. Потому чем раньше предоставите работу тем больше шансов победить!

Что нужно сделать:

В данный момент мы работаем только над главной страницей, только с победителем конкурса будут рассматриваться внутренние страницы.

1. Новый дизайн должен быть таким, что бы с первого взгляда человек понимал, что компания занимается кровельными материалами и чем конкретно.

Два бренда под которые делается сайт это – Композитная черепица Metrotile и Битумная черепица IKO (так же на сайте будет представлена информация о водосточных системах, но большого акцента на ней не делать. Показать только в каталоге продукции.)

2. Все элементы дизайна должны быть грамотно зонированы, с правильным расставлением приоритетности положения на странице. Дизайн должен быть очень красивым и смотреться дорого (хотя это очень субъективно, поскольку у всех свои представления о красоте)

3. Цветовая гамма сайта – сайт должен остаться светлый ( без цветных фонов под текстами) и в корпоративных цветах.

Для Metrotile- это зеленый, серебристый, белый

Для IKO-это Красный, черный и белый

Надеюсь, у Вас получится гармонично их сочетать в создании дизайна.

4. Шапка сайта должна быть не большой (по высоте), что бы пользователю не нужно было сильно скролить.

5. Меню:

- горизонтальное меню остается (О нас, продукция, галерея, монтаж, где купить, технологии, Цены (прайс)). В дизайне надо так же сделать нижнюю полосу “закладок” , в ней будет показано в каком пункте меню посетитель находится сейчас ( ну я думаю вы знаете о чем я).

- вертикальное меню тоже остается (преимущества, библиотека документов, новости)

6. Flash-баннер. В дизайне должно быть место под баннер, который должен стоять на видном месте и быть заметным (приблизительный размер может быть 340 на 220 (ну или на Ваше усмотрение) на нем будут освещаться крутые новости или просто фото домов)

7. Наполнение главной страницы. (Я не имею ввиду тексты)))))))))

На главной странице в блоке для контента нужно сделать 3 красивых окна (кнопок) для перехода на внутренние страницы. По одному для каждого продукта, что будет на сайте. Тут вы найдете информацию и фото —

КОМПОЗИТНАЯЧЕРЕПИЦА METROTILE – www.metrotile.com.ua, http://www.metrotile.be/metrotile-wereldwijd

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА IKO— http://www.iko.be, http://www.iko.com

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ FLOPLAST--http://www.floplast.co.uk/cats.asp?catid=281, http://floplast.com.ua/

http://www.metrotile.com.ua/index.php/product/vodostok-floplast

Под этими окнами будет текст с главной страницы.

8. Дополнительные элементы, что должны присутствовать в дизайне:

- Контактный телефон (он есть на сайте)

- Кнопка стать партнером

- Кнопка Связаться с нами

- Кнопка online связи

- Окно поиска по сайту

- Кнопка добавить сайт в закладки

- Окно подписки на новости

- Кнопка Уголок Дилера

- кнопка уголок архитектора

- кнопка RSS подписки

- кнопка заказать бесплатный просчет

(Слово кнопка не воспринимайте буквально, это надпись или картинка на которую можно нажать)

Логотипы в прикрепленном архиве. Если что, пишите в личку)