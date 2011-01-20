Дизайн + верстка сайта на Drupal

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки406 просмотров

Надо

1. Разработать дизайн сайта

2. Порезать для использования в Drupal

Тематика сайта эротическая(не порно)

Ничего экстравагантного - немного картинок, текста и возможность фильтрации, сортировки

Детальное Т.З. будет позже

Drupal
14 лет назад
its2b
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$350
5 дней

Заявки фрилансеров

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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