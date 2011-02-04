Дизайн интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен50 заявок592 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн + Логотип для интернет-магазина керамической / стеклянной мозаики.

Дизайн должен быть простым, но стильным.

Макет должен быть фиксированной ширины, элементы дизайна прямоугольной формы.

Шапка. В шапке с лева на право: логотип, картинка с телефоном, корзина, поиск.

Под шапкой раскрывающееся вниз меню.

Основная часть - 2 колонки: слева - каталог товаров. Справа- картинки с разделами товаров, новинки, спецпредложения.

Футер.

Магазин должен быть выполнен в нейтральных светлых тонах, возможно сочетание глубокого синего цвета с палитрой голубых оттенков. Введение тематических картинок в дизайн, размещение таковых - по предложению дизайнера.

По логотипу есть мысли, нужно их воплотить в байты.

Ориентирован на долгосрочное сотрудничество с дизайнером.

14 лет назад
alezzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$300
5 дней
Выполнено четко красиво и быстро. Александра чутко и оперативно реагировала на все замечания. Талантливый дизайнер и доброжелательный и адекватный в общении человек.
Алексей приятный в общении заказчик, на связи, знает и понимает, чего хочет. Работать легко и приятно! Буду рада продолжить сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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