Цель редизайна сайта metrotile.com.ua : 1. Сделать сайт, что представляет 2 торговые марки кровельных материалов 2. Сделать его максимально удобным и понятным для пользования Сроки: конкурс будет открыт 10 дней, но дизайн нужен ...
Требуется доработать дизайн
Привет.
Есть концепция дизайна, основные цвета.
Нужно сделать, чтобы дизайн красиво смотрелся, добавить несколько картинок и т.д.
Вобщем доработать диз.
Диз вышлю кандидатам.
ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
Выбранный исполнитель
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