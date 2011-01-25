Создание Flash шапки для сайта.

Профессиональный исполнитель, сделал дело быстро и качественно, даже раньше обещанного срока. Советую всем кто ценит время, а не тратит его на пустую переписку с веблансерами, которые долго-долго, что-то уточняют, а в итоге делают все равно не то что требуется в ТЗ.