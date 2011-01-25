Цель редизайна сайта metrotile.com.ua : 1. Сделать сайт, что представляет 2 торговые марки кровельных материалов 2. Сделать его максимально удобным и понятным для пользования Сроки: конкурс будет открыт 10 дней, но дизайн нужен ...
Создание Flash шапки для сайта.
Требуется создать Flash шапку для сайта автомобильной тематики (если быть точнее Flash - дизайн уже есть, нужно изменить всплывающую надпись)
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