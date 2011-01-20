Внести изменения в дизайн на шаблоне ДЛЕ

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок194 просмотра

Есть сайт на ДЛЕ.

нужно внести изменения в шапку сайта.

и в дизайн сайта.

сайт - http://zachitaprav.ru/

надо сделать дизайн сайта в соответствии с новым фирменным логотипом и стилем.

к сожалению, фирменный логотип есть тольго в джепеге.

что имею ввиду под словом "поменять" - перерисовать шапку.

перерисовать бордюры.

все.

14 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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