Дизайн сайта хостинговой компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка339 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта и интерфейс личного кабинета хостинговой компании.

По страницам:

a. Главная страница

b. Страница ЛК

c. Внутренняя страница с текстом

d. Страница с тарифами и "конструктором"

Оставляйте заявки с ссылками на 2-3 ваши работы, которые вы считаете наиболее удачными.

Оплата в WMR.

14 лет назад
smirnov-expert
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров