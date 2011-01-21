Сделать 5 страниц к сайту . шапка есть , нужна внутренняя часть !
Разработка дизайна форума
Азработка дизайна форума с учетом общего дизайна сайта (страницы прилагаются). В качестве основы используется стандартный друпаловский форум. Ждём интересные и необычные идеи оформления.
В итоге необходимо предоставить дизайн трёх страниц:
1. Главная страница форума.
2. Внутренняя страница рубрики с темами.
3. Внутренняя страница темы с сообщениями.
Заявки фрилансеров
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