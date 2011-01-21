Разработка дизайна форума

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок199 просмотров

Азработка дизайна форума с учетом общего дизайна сайта (страницы прилагаются). В качестве основы используется стандартный друпаловский форум. Ждём интересные и необычные идеи оформления.

В итоге необходимо предоставить дизайн трёх страниц:

1. Главная страница форума.

2. Внутренняя страница рубрики с темами.

3. Внутренняя страница темы с сообщениями.

14 лет назад
kraftwerk11
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров