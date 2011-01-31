ЗАДАЧА Разработать дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала http://exat.turist.ru/ Требуется, доработав предложенную нами структуры html-блоков или выработав свою структуру, подготовить psd-макеты оформления каждого шаблона (7 штук). Дизайн должен быть одновременно в ...
Приватный проект: дизайн сайта по компьютерам
Требуется дизайн сайта компьютерной тематики.
исполнитель есть, просьба заявки не оставлять
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно выполнить несколько простых и стильных редизайнов сайтов и сверстать их (вёрстка табличная).Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Тематика сайта: женская одежда. 1. Создание дизайна для сайта под ключ. С версткойДизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть 2 наброска главной и внутреней страницы персонального сайта татуировщика - http://www.shirokoformatnye-oboi.ru/temp/main.jpg и http://www.shirokoformatnye-oboi.ru/temp/inner.jpg По наброскам необходимо отрисовать несложный, приятный, современный дизайн. Расположение блоков менять нельзя. Результат должен быть в формате ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Куплю шаблон для prestashop в светлых тонах. Приложите скриншот. 20-25$.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта и интерфейс личного кабинета хостинговой компании. По страницам: a. Главная страница b. Страница ЛК c. Внутренняя страница с текстом d. Страница с тарифами ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Азработка дизайна форума с учетом общего дизайна сайта (страницы прилагаются). В качестве основы используется стандартный друпаловский форум. Ждём интересные и необычные идеи оформления. В итоге необходимо предоставить дизайн трёх страниц: 1. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества нужен дизайнер с широким профилем (верстка, флеш + натягивание на админку) . Желательно девушка. Рассмотрю все предложения. Сейчас уже нужно обсудить один проектДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется дизайн форума vbulletin. Претенденты будут оцениваться по примерам работ и их стоимости. При успешной работе предложу долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад