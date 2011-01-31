Приватный проект: дизайн сайта по компьютерам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки141 просмотр

Требуется дизайн сайта компьютерной тематики.

исполнитель есть, просьба заявки не оставлять

14 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
$200
5 дней
Исполнитель зарекомендовал себя как адекватный человек, с которым всегда можно найти приемлемый компромисс. Дизайн сайта полностью удовлетворил - получил то, что ожидал!
Замечательный заказчик, побольше бы таких. Четкая постановка задач, отсутствие лишних вопросов, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад

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