Дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок194 просмотра

ЗАДАЧА

Разработать дизайн комплекта страниц (шаблонов) для портала http://exat.turist.ru/

Требуется, доработав предложенную нами структуры html-блоков или выработав свою структуру, подготовить psd-макеты оформления каждого шаблона (7 штук). Дизайн должен быть одновременно в стиле страницы http://exat.turist.ru/Hotels/3v7d4c172bea825f1398aa0129ff232d85e668a8165440b634/html и в стиле шапки на http://exat.turist.ru/

Перечень страниц для оформления:

1. первая страница

2. тематические туры

3. результаты поиска

4. детали тура

5. совмещенная страница результатов поиска и деталей тура

6. каталог отелей

7. страница эксперта по стране

Все страницы имеют стандартную шапку с баннером и формой поиска и подвал с копирайтами, как в эскизах и на странице http://exat.turist.ru/

Колонки слева и справа заполняются модулями. По оформлению и по содержанию они должны быть унифицированы. Для первой страницы и страниц тематических туров они вообще идентичны. Одинаковые модули не должны перемечащться между колонками. На макетах раздел "Где-купить" присутствует и влевой и правой колонке - недопустимо.

Описание страниц в целом и модулей в частности приведено в аттачменте.

HTML
14 лет назад
pakaln
Эдуард 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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