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Дизайн и верстка бизнес-сайта
Краткое описание задачи:
Проработать стиль сайта для продажи программных продуктов для фотостудий.
Структура сайта аналогична http://vanillaforums.org/
Нужно найти хороший вариант сочетания цветов–шрифтов так, чтобы сайт имел достаточно бизнесовый
вид (нужно найти компромисc между легковесным бизнес-дизайном и привлекательностью для
пользователей - фотографов), светлые тона, графика в шапке. Javaскрипт для основной странички
(листалка скриншотов) переносить не надо - просто поставить картинку-заглушку.
Также нужны странички, аналогичные http://vanillaforums.org/addons, http://vanillaforums.org/services, http://vanillaforums.org/download.
В результате необходима верстка предварительно согласованного макета, читабельный, хорошо структурированный HTML код и CSS, который проходит xhtml валидацию. Без Flash, Silverlight и т.п.
Совместимость с браузерами - FF 3.x+, IE 7+, Chrome, Opera, Safari 4.0+
При успешном выполнении проекта возможно долгосрочное сотрудничество. Варианты оплаты на выбор
исполнителя - наличные в Киеве, банковский перевод, WebMoney.
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