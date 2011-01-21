Дизайн и верстка бизнес-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок285 просмотров

Краткое описание задачи:

Проработать стиль сайта для продажи программных продуктов для фотостудий.

Структура сайта аналогична http://vanillaforums.org/

Нужно найти хороший вариант сочетания цветов–шрифтов так, чтобы сайт имел достаточно бизнесовый

вид (нужно найти компромисc между легковесным бизнес-дизайном и привлекательностью для

пользователей - фотографов), светлые тона, графика в шапке. Javaскрипт для основной странички

(листалка скриншотов) переносить не надо - просто поставить картинку-заглушку.

Также нужны странички, аналогичные http://vanillaforums.org/addons, http://vanillaforums.org/services, http://vanillaforums.org/download.

В результате необходима верстка предварительно согласованного макета, читабельный, хорошо структурированный HTML код и CSS, который проходит xhtml валидацию. Без Flash, Silverlight и т.п.

Совместимость с браузерами - FF 3.x+, IE 7+, Chrome, Opera, Safari 4.0+

При успешном выполнении проекта возможно долгосрочное сотрудничество. Варианты оплаты на выбор

исполнителя - наличные в Киеве, банковский перевод, WebMoney.

CSSHTML
14 лет назад
CapitalCity
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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