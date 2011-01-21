Нужно нарисовать дизайн для сайта. Бюджет 100$, сроки 1-2 дня.

ТЗ:

Миссия сайта, помочь, почти безвозмездно, получить визу всем желающим уехать

в дальние страны.

Если конечно в этих странах есть визовый режим.

Следовательно, сайт должет отражать тему путешествий по всему миру, пляжный

отдых, путешествия по Европе, Азии, Америке, каким-нибудь островам.

Но наворачивать слишком не надо. Мне очень понравилось, как сделали дизайн

ребята на ostrovok.ru (просто и со вкусом, подложка под основное

окно с информацией, это то что нам надо).

По поводу окон на сайте, то хочется видеть следующее расположение. (см

картинку во вложении)