Нужно нарисовать дизайн для сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок317 просмотров

Нужно нарисовать дизайн для сайта. Бюджет 100$, сроки 1-2 дня.

ТЗ:

Миссия сайта, помочь, почти безвозмездно, получить визу всем желающим уехать

в дальние страны.

Если конечно в этих странах есть визовый режим.

Следовательно, сайт должет отражать тему путешествий по всему миру, пляжный

отдых, путешествия по Европе, Азии, Америке, каким-нибудь островам.

Но наворачивать слишком не надо. Мне очень понравилось, как сделали дизайн

ребята на ostrovok.ru (просто и со вкусом, подложка под основное

окно с информацией, это то что нам надо).

По поводу окон на сайте, то хочется видеть следующее расположение. (см

картинку во вложении)

14 лет назад
Deathsss
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$55
2 дня

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка бизнес-сайта

    Краткое описание задачи: Проработать стиль сайта для продажи программных продуктов для фотостудий. Структура сайта аналогична http://vanillaforums.org/ Нужно найти хороший вариант сочетания цветов–шрифтов так, чтобы ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Есть сайт. Сто два visa.ru Сделан на бесплатном шаблоне. Нужно сделать легкий тематический дизайн шапки для него. Указывайте пож-та стоимость и сроки

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для безалкогольного напитка

    Есть концепт главной странички нового сайта для ТМ Живчик (см. аттач). Информационная структура в концепте утверждена заказчиком. Необходимо теперь навести на него красоту. Подправить стилистику, прорисовать ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн и верстка сайта (приватно для Vitaflax)

    $400

    Общие данные Нужно сделать дизайн и верстку действующей торговой системы – MashStock.ru Нужно разработать логотип системы. Дизайн должен основываться на разработанном логотипе. Верстка должна быть кроссбраузерна – хорошо выглядеть в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Меню для группы вконтакте

    $10

    Требуется креативное меню и аватар для тематической группы вконтакте работа творческая - весь материал предоставлю от исполнителя желательно примеры работ в этом направлении, а именно меню для групп вконтакте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн магазина тайской косметики

    $80

    Есть сайт www.thaishoping.ru для него нужно придумать дизайн с тайском стиле, дизайн оценивается по главной странице, после завершения конкурса победитель делает дизайн внутренних страниц за это доплата 20$ особых предпочтений нет, главное чтобы красиво ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта. Тема: наука

    Нужно разработать дизайн представительского сайта. Главное, сайт должен выглядить солидно и "дорого". Тема: наука. Нужно 2 страницы: главная и контентная.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад