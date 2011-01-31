Необходимо создать красивую тему для портала, что-то типо лукатми. настроить некоторые виджеты. кмс вордпресс, обязательно сроки, цена, опыт работ.
Отрисовать дизайн сайта Oscommerce
Здравствуйте! необходимо отрисовать дизайн сайта на движке osCommerce
тематика: продажа китайских сотовых телефонов
Используется STS шаблон на текущий момент.
Ваши цены озвучивайте сразу и срок изгтовления.
сайт здесь: www.mobilka36.ru
пишите в личку или в аську 347-226-327
P.S. Желательно для фрилансеров кто умеет работать с Oscommerce!!!!!
Бюджет не большой. Интересует только цветовая гамма + некоторые доработки в дизайне.
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