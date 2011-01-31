Отрисовать дизайн сайта Oscommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок180 просмотров

Здравствуйте! необходимо отрисовать дизайн сайта на движке osCommerce

тематика: продажа китайских сотовых телефонов

Используется STS шаблон на текущий момент.

Ваши цены озвучивайте сразу и срок изгтовления.

сайт здесь: www.mobilka36.ru

пишите в личку или в аську 347-226-327

P.S. Желательно для фрилансеров кто умеет работать с Oscommerce!!!!!

Бюджет не большой. Интересует только цветовая гамма + некоторые доработки в дизайне.

14 лет назад
kirukato
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$80
5 дней
Отлично выполнил работу за адекватную цену. Рекомендую к сотрудничеству с данным фрилансером.
Сотрудничеством доволен. Оплата в полном объеме и в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад