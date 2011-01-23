Дизайн крупного информационного портала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок275 просмотров

Требуется дизайнер с большим опытом работы для создания крупного информационного портала.

Рассматриваются только жители Москвы и области.

14 лет назад
roman_berlin
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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