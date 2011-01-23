Необходим дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок244 просмотра

Необходимо отрисовать оригинальный дизайн с элементами flash для сайта по продаже фильмов kino4sale.ru.

И сверстать его для самописной CMS в разрешении 1024х768

14 лет назад
EvgenySurin
Евгений 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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