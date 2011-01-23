Необходимо создать красивую тему для портала, что-то типо лукатми. настроить некоторые виджеты. кмс вордпресс, обязательно сроки, цена, опыт работ.
Необходим дизайн сайта
Необходимо отрисовать оригинальный дизайн с элементами flash для сайта по продаже фильмов kino4sale.ru.
И сверстать его для самописной CMS в разрешении 1024х768
Заявки фрилансеров
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