Редизайн сайта интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки429 просмотров

Есть сайт http://veliki.ru/

Нужен простой (без наворотов, флеш-анимации) симпатичный

дизайн. Важен его стиль, индивидуальность, цветовое решение.

Структура сайта останется

прежней.

Нужен единый дизайн для внутренних страниц ( с

небольшими отличиями), дизайн страниц магазина, и первой страницы.

Все это в psd и нарезать в html и сверстать.

HTML
14 лет назад
sopus
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dia_b
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

Dia_b
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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