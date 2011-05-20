Dia_b

Диана Бахтина Dia_b

 
42 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Красивый современный дизайн! Оригинальная графика! Быстро и недорого!

Приветствую Вас! Спасибо, что посетили мою страничку. Предлагаю свои услуги по дизайну сайтов, элементов сайта (иконки, кнопки, шапка). Дизайн сайта - от150$, 3-5 дней. Конкретные сроки исполнения и стоимость индивидуальны. Я всегда работаю для Вас с удовольствием и приложу максимум усилий для того, чтобы наиболее точно реализовать Ваши пожелания и воплотить описанные Вами образы в современный и стильный дизайн.

ICQ: 466973190

Skype: diana_bahtina

http://www.weblancer.net/users/Dia_b/portfolio/

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Отзывы заказчиков
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Очень доволен предложенным Дианой вариантом. Реши выбрать его как основной дизайн и стиль сайта
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн ИМ. Приватно для Бахтина Диана (Dia_b)
Диана - не просто профессионал. Уровень эмпатии для дизайнера крайне важен и у нее он высок как ни у кого другого. Для нас это не первая совместная работа. Могу сказать, только одно - с каждым новым дизайном ее работы растут и становятся на голову выше, ярче, профессиональнее. Я горжусь тем, что на моих сайтах ее дизайн. Буду работать еще. Рекомендую всем, кто может себе позволить дизайн на 500 за 150.
Работаю не первый раз с Александрой, очень довольна! Четкое ТЗ,конструктивный диалог,моментальная оплата,все условия для успешного завершения проекта. Спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Dia_b
Все отлично. Как и ожидал, получил нестандартное решение банальной задачи. Спасибо, будем сотрудничать еще. С ув., Владислав
Владислав - отличный заказчик! Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vanostate
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Дизайн интернет-магазина электроники
Результат работы превзошел ожидания! Работа качественная, выполнена в сроки. Диана интуитивно чувствует что и как должно быть в основе дизайна. Понимает как это видит заказчик.Оперативно вносит правки в проект. Работа профессиональная. Остался очень доволен.
Замечательный заказчик! Интересный проект, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)
Ответный отзыв
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для клуба любителей животных
Очень доволен работой с Дианой. Хорошо прорисовывает мелкие детали, понимает принципы верстки и самое главное понимает желания заказчика. Огромное спасибо !!
Замечательный заказчик. Оплата в срок. Нет проблем в общении. Всегда на связи. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
11 отзывов
от $150
от 2 дней
нет рейтинга