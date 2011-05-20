Диана - не просто профессионал. Уровень эмпатии для дизайнера крайне важен и у нее он высок как ни у кого другого. Для нас это не первая совместная работа. Могу сказать, только одно - с каждым новым дизайном ее работы растут и становятся на голову выше, ярче, профессиональнее. Я горжусь тем, что на моих сайтах ее дизайн. Буду работать еще. Рекомендую всем, кто может себе позволить дизайн на 500 за 150.