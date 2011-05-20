Красивый современный дизайн! Оригинальная графика! Быстро и недорого!
Приветствую Вас! Спасибо, что посетили мою страничку. Предлагаю свои услуги по дизайну сайтов, элементов сайта (иконки, кнопки, шапка). Дизайн сайта - от150$, 3-5 дней. Конкретные сроки исполнения и стоимость индивидуальны. Я всегда работаю для Вас с удовольствием и приложу максимум усилий для того, чтобы наиболее точно реализовать Ваши пожелания и воплотить описанные Вами образы в современный и стильный дизайн.
ICQ: 466973190
Skype: diana_bahtina
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен предложенным Дианой вариантом. Реши выбрать его как основной дизайн и стиль сайта
$150
10 баллов
12 лет назад
Диана - не просто профессионал. Уровень эмпатии для дизайнера крайне важен и у нее он высок как ни у кого другого. Для нас это не первая совместная работа. Могу сказать, только одно - с каждым новым дизайном ее работы растут и становятся на голову выше, ярче, профессиональнее. Я горжусь тем, что на моих сайтах ее дизайн. Буду работать еще. Рекомендую всем, кто может себе позволить дизайн на 500 за 150.
Ответный отзыв
Работаю не первый раз с Александрой, очень довольна! Четкое ТЗ,конструктивный диалог,моментальная оплата,все условия для успешного завершения проекта. Спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем рекомендую!
$100
10 баллов
12 лет назад
Все отлично. Как и ожидал, получил нестандартное решение банальной задачи. Спасибо, будем сотрудничать еще. С ув., Владислав
Ответный отзыв
Владислав - отличный заказчик! Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$80
10 баллов
13 лет назад
Результат работы превзошел ожидания! Работа качественная, выполнена в сроки. Диана интуитивно чувствует что и как должно быть в основе дизайна. Понимает как это видит заказчик.Оперативно вносит правки в проект. Работа профессиональная. Остался очень доволен.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Интересный проект, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)
$100
10 баллов
13 лет назад
Очень доволен работой с Дианой. Хорошо прорисовывает мелкие детали, понимает принципы верстки и самое главное понимает желания заказчика. Огромное спасибо !!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Оплата в срок. Нет проблем в общении. Всегда на связи. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.)
Дизайн сайтов
11 отзывов
от $150
от 2 дней
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