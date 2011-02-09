Дизайн и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок415 просмотров

Тематика - знакомства (на сейте будут публиковаться обзоры сайтов знакомств).

Дизайн требуется простой, без особых излишеств, но с запоминающимся стилем.

Называйте свои цены.

Не плохо бы увидеть примеры работ.

CMS никакой нет. От исполнителя ожидаю получить html станицу (с графикой, естественно), которую самостоятельна одену на сайт.

HTML
14 лет назад
dmit_
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Дизайн был сделан отличный, именно такой как я хотел. Сначала не поняли друг друга, но Александр после первого показа наброска понял что мне нужно. Были накладки по времени, но для моего проекта время выполнения не играло ключевой роли.
Все прошло успешно. Оплата во время

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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