Необходимо создать красивую тему для портала, что-то типо лукатми. настроить некоторые виджеты. кмс вордпресс, обязательно сроки, цена, опыт работ.
Дизайн и верстка
Тематика - знакомства (на сейте будут публиковаться обзоры сайтов знакомств).
Дизайн требуется простой, без особых излишеств, но с запоминающимся стилем.
Называйте свои цены.
Не плохо бы увидеть примеры работ.
CMS никакой нет. От исполнителя ожидаю получить html станицу (с графикой, естественно), которую самостоятельна одену на сайт.
Выбранный исполнитель
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