Добрый день!

Нужно сделать редизайн сайта youcapital.ru в стиле как на приложенных картинках http://zalil.ru/30392917. Вернее взять что-то из картинок ( оформление даты, оформление разделов, оформление статей), но структуру оставить такой же как на рисунке Snap8 http://zalil.ru/30392937 . Соответственно и внутренние страницы тоже надоофрмить в одном стиле.

Нужна цена и сроки.