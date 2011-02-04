Редизайн сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок306 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать редизайн сайта youcapital.ru в стиле как на приложенных картинках http://zalil.ru/30392917. Вернее взять что-то из картинок ( оформление даты, оформление разделов, оформление статей), но структуру оставить такой же как на рисунке Snap8 http://zalil.ru/30392937 . Соответственно и внутренние страницы тоже надоофрмить в одном стиле.

Нужна цена и сроки.

14 лет назад
Briko
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

shadow-an
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
14 лет назад
$50
3 дня
Все было сделано на высшем уровне, нам очень понравилась работы Станислава. Все дополнения, замечания и пожелания учитывались и быстро исполнялись. Спасибо! Всем советую работать с этим исполнителем!
Мне понравилось работать с Алексеем. Никаких проблем с согласованием дизайна, всё очень чётко и по делу. Своевременная оплата без задержки. Одним словом, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

shadow-an
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
14 лет назад

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