shadow-an

Станислав Болотов shadow-an

 
37 летРоссия/Смоленск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер. Люблю рисовать сайты, проектировать интерфейсы.

— Дизайн сайтов (возможна вёрстка)

— Проектирование структуры и навигации сайтов.

— Проектирование интерфейсов программ и веб-приложений.

— Любые другие интересные и требующие нестандартного подхода задачи.

Если у вас появилась одна из вышеперечисленных задач, требующих дизайнерского решения, то вы можете смело обращаться ко мне. И в результате вы получите качественный и полностью устраивающий вас результат.

ВАЖНО:

Уважаемые работодатели! Поскольку я недавно начал пользоваться Вебленсером и не набрал достаточное количество отзывов и новых работ для портфолио, я готов предложить для вас удобные условия сотрудничества. В работе я придерживаюсь принципа: клиент должен остаться довольным. Соответственно, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы результат моей работы вас полностью удовлетворил.

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е-мейл: [email protected]

аська: 253931523

скайп: shadow-an

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Briko
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта
Все было сделано на высшем уровне, нам очень понравилась работы Станислава. Все дополнения, замечания и пожелания учитывались и быстро исполнялись. Спасибо! Всем советую работать с этим исполнителем!
Мне понравилось работать с Алексеем. Никаких проблем с согласованием дизайна, всё очень чётко и по делу. Своевременная оплата без задержки. Одним словом, отличный заказчик!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
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от $10
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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от $50
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
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нет рейтинга
Наружная реклама
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от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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