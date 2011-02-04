Веб-дизайнер. Люблю рисовать сайты, проектировать интерфейсы.

— Дизайн сайтов (возможна вёрстка)

— Проектирование структуры и навигации сайтов.

— Проектирование интерфейсов программ и веб-приложений.

— Любые другие интересные и требующие нестандартного подхода задачи.

Если у вас появилась одна из вышеперечисленных задач, требующих дизайнерского решения, то вы можете смело обращаться ко мне. И в результате вы получите качественный и полностью устраивающий вас результат.

ВАЖНО:

Уважаемые работодатели! Поскольку я недавно начал пользоваться Вебленсером и не набрал достаточное количество отзывов и новых работ для портфолио, я готов предложить для вас удобные условия сотрудничества. В работе я придерживаюсь принципа: клиент должен остаться довольным. Соответственно, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы результат моей работы вас полностью удовлетворил.

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е-мейл: [email protected]

аська: 253931523

скайп: shadow-an