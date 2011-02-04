— Дизайн сайтов (возможна вёрстка)
— Проектирование структуры и навигации сайтов.
— Проектирование интерфейсов программ и веб-приложений.
— Любые другие интересные и требующие нестандартного подхода задачи.
Если у вас появилась одна из вышеперечисленных задач, требующих дизайнерского решения, то вы можете смело обращаться ко мне. И в результате вы получите качественный и полностью устраивающий вас результат.
ВАЖНО:
Уважаемые работодатели! Поскольку я недавно начал пользоваться Вебленсером и не набрал достаточное количество отзывов и новых работ для портфолио, я готов предложить для вас удобные условия сотрудничества. В работе я придерживаюсь принципа: клиент должен остаться довольным. Соответственно, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы результат моей работы вас полностью удовлетворил.
______________________________
е-мейл: [email protected]
аська: 253931523
скайп: shadow-an
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