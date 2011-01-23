Есть сайт http://veliki.ru/ Нужен простой (без наворотов, флеш-анимации) симпатичный дизайн. Важен его стиль, индивидуальность, цветовое решение. Структура сайта останется прежней. Нужен единый дизайн для внутренних страниц ...
Разработка дизайна сайта fonarik.com
Приветствую фрилансеров.
Сегодня объявлен конкурс на разработку дизайна сайта.
Разработать дизайн необходимо сайту : www.fonarik.com.
Сайт имеет структуру из четырех под сайтов.
Тест - www.fonarik.com/test
Форум - www.fonarik.com/forum
Магазин - www.fonarik.com/market
и главная страница, она же блог www.fonarik.com
Все должно быть оформлено в едином стиле. Примерно, как сейчас. Все части сайта стоят на разных движках, но они похожи внешне. Аналогичное требуется от вас, уважаемые фрилансеры.
Структура сайта должна остаться неизменной. Хотя, в принципе, возможны и небольшие изменения, на ваше усмотрение. Сайт необходимо стилизовать и привести в более привлекательный вид. Дизайн должен быть современным, но в то же время не наляпистым.
Конечный файл, должен быть предоставлен или в .psd или в .cdr. С приложением необходимых шрифтов и прочего.
ТЗ в прикрепленном файле (приложении).
Период конкурса 2 недели.
Победитель конкурса получит 100$.
Заявки фрилансеров
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