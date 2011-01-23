Разработка дизайна сайта fonarik.com

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок1442 просмотра
#1$100

Приветствую фрилансеров.

Сегодня объявлен конкурс на разработку дизайна сайта.

Разработать дизайн необходимо сайту : www.fonarik.com.

Сайт имеет структуру из четырех под сайтов.

Тест - www.fonarik.com/test

Форум - www.fonarik.com/forum

Магазин - www.fonarik.com/market

и главная страница, она же блог www.fonarik.com

Все должно быть оформлено в едином стиле. Примерно, как сейчас. Все части сайта стоят на разных движках, но они похожи внешне. Аналогичное требуется от вас, уважаемые фрилансеры.

Структура сайта должна остаться неизменной. Хотя, в принципе, возможны и небольшие изменения, на ваше усмотрение. Сайт необходимо стилизовать и привести в более привлекательный вид. Дизайн должен быть современным, но в то же время не наляпистым.

Конечный файл, должен быть предоставлен или в .psd или в .cdr. С приложением необходимых шрифтов и прочего.

ТЗ в прикрепленном файле (приложении).

Период конкурса 2 недели.

Победитель конкурса получит 100$.

14 лет назад
GerSer
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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