Приватно для Масалов Алексей (c0deX)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка134 просмотра

Нужно разработать дизайн сайта.

14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$150
3 дня
Если Вам нужен дизайнер, который нарисует красивый и гармоничный дизайн - обращайтесь к Алексею. Он не только учтет все Ваши пожелания, но и предложит свои креативные идеи. Одним словом - Талант.
Благодарен за новый интересный проект. Работать было одно удовольствие. Понятное ТЗ, своевременная оплата. В ходе проекта придумали и воплотили в жизнь креативные решения. Только положительные эмоции от совместной работы! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта fonarik.com

    $100

    Приветствую фрилансеров. Сегодня объявлен конкурс на разработку дизайна сайта. Разработать дизайн необходимо сайту : www.fonarik.com. Сайт имеет структуру из четырех под сайтов. Тест - www.fonarik.com/test ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $30

    Добрый день! Нужно сделать редизайн сайта youcapital.ru в стиле как на приложенных картинках http://zalil.ru/30392917. Вернее взять что-то из картинок ( оформление даты, оформление разделов, оформление статей), но структуру оставить такой же ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Кроссбраузерность - тестирование и правка

    $10

    Причесать проект на предмет сабжа. Набираем латиницей в адресной строке: цфеср-сутеукюкг Должен одинаково хорошо отображаться во всех основных проводниках. На сегодняшний день проблемы с шестеркой, в семерке чуть едет... ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка

    Тематика - знакомства (на сейте будут публиковаться обзоры сайтов знакомств). Дизайн требуется простой, без особых излишеств, но с запоминающимся стилем. Называйте свои цены. Не плохо бы увидеть примеры работ. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходим дизайн сайта

    Необходимо отрисовать оригинальный дизайн с элементами flash для сайта по продаже фильмов kino4sale.ru. И сверстать его для самописной CMS в разрешении 1024х768

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вложенные страницы

    Нужно нарисовать много вложенных страниц. Главная - есть в PSD. По структуре - очень простая страница, а вложенные такая плана: как клиентская часть сервиса Sape.Ru, но еще немного по-проще. Оплата по факту, пишите ориентировочную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад