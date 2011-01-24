Нужны одностраничные сайты

Есть готовый дизайн сайта. Его необходимо аддаптировать под старый сайт. Будет предоставлен текст для каждой странице и пожелания. Нужно будет сделать каждую страницу сайта. Примерно 5-7 страниц. Картинка сайта во вложении. PSD потерян.