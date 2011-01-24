Нужны одностраничные сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок516 просмотров

Всем привет.

Кто готов выполнять одностраничные сайты на HTML? Пример сайта покажу в личке.

Работы будет много, поэтому выбирать буду по цене.

HTML
14 лет назад
constantin86
Константин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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