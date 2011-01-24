Нужно разработать дизайн для компании, занимающейся обогревом трубопроводов и продажей электроматериалов (каталог). Понравившиеся сайты заказчика - simrossru и obogrevkrovli.ru . Техническое задание исполнителю на почту. Прошу указать Вашу стоимость и сроки. Перспектива постоянного сотрудничества.
Нужны одностраничные сайты
Всем привет.
Кто готов выполнять одностраничные сайты на HTML? Пример сайта покажу в личке.
Работы будет много, поэтому выбирать буду по цене.
Заявки фрилансеров
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