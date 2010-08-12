constantin86

Добрый день. Требуется создание сайта с флэш играми. Наподобии этого http://myplaycity.ru/ Пример для дизайна и по функционалу Нужно добаление флэш игр по категориям. Также возможность добавления разных пунктов в меню. Сделать можно на ДЛЕ, если есть готовый то готов рассмотреть Жду ...