constantin86

Константин constantin86

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Мои услуги:

1. Постинг на форумы, доски объявлений.

2. Добавление видео на сайт, описание к видео.

3. Добавление анкет + фото на сайты.

4. Расшифровка видео.

5. Написание отзывов

Пишите.

Выполняю работу быстро и качественно.

  • Дизайн интерьера за разумную сумму.

    $100

    Ищу дизайнера - можно студента, работа не очень сложная, но требуется помощь человека, который в этом разбирается. 2-шка, планируется ремонт - не супер-крутой , но нужны советы по цвету, мебели, зонировании, оптимальной организации пространства и ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна помощь

    Привет. Есть сайт, сегодня только поставил, нужно: 1. Написать название сайта. 2. Подобрать ключи 3. Написать описание для сайта 4. Написать текст на главную страницу (1-1.5к) За всё до 5$ Нужно сегодня. Сам сайт: http://igray-flash.net

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен сайт

    $30

    Добрый день. Требуется создание сайта с флэш играми. Наподобии этого http://myplaycity.ru/ Пример для дизайна и по функционалу Нужно добаление флэш игр по категориям. Также возможность добавления разных пунктов в меню. Сделать можно на ДЛЕ, если есть готовый то готов рассмотреть Жду ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сайт

    $30

    Добрый день. Требуется создание сайта с флэш играми. Наподобии этого http://myplaycity.ru/ Пример для дизайна и по функционалу Нужно добаление флэш игр по категориям. Также возможность добавления разных пунктов в меню. Сделать можно на ДЛЕ, если есть готовый то готов ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание визитки

    Добрый вечер. Нужно создать визитку, а так же листовку для бригады мойщиков окон. Нужно придумать красивый и осмысленный слоган. Всё.

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад