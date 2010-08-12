constantin86

Ищу дизайнера - можно студента, работа не очень сложная, но требуется помощь человека, который в этом разбирается. 2-шка, планируется ремонт - не супер-крутой , но нужны советы по цвету, мебели, зонировании, оптимальной организации пространства и ...
Константин constantin86constantin86
Мои услуги:
1. Постинг на форумы, доски объявлений.
2. Добавление видео на сайт, описание к видео.
3. Добавление анкет + фото на сайты.
4. Расшифровка видео.
5. Написание отзывов
Пишите.
Выполняю работу быстро и качественно.
- $100Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт12 лет назад
Привет. Есть сайт, сегодня только поставил, нужно: 1. Написать название сайта. 2. Подобрать ключи 3. Написать описание для сайта 4. Написать текст на главную страницу (1-1.5к) За всё до 5$ Нужно сегодня. Сам сайт: http://igray-flash.netКопирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
Добрый день. Требуется создание сайта с флэш играми. Наподобии этого http://myplaycity.ru/ Пример для дизайна и по функционалу Нужно добаление флэш игр по категориям. Также возможность добавления разных пунктов в меню. Сделать можно на ДЛЕ, если есть готовый то готов рассмотреть Жду ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Кто готов выполнять одностраничные сайты на HTML? Пример сайта покажу в личке. Работы будет много, поэтому выбирать буду по цене.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Добрый день. Требуется создание сайта с флэш играми. Наподобии этого http://myplaycity.ru/ Пример для дизайна и по функционалу Нужно добаление флэш игр по категориям. Также возможность добавления разных пунктов в меню. Сделать можно на ДЛЕ, если есть готовый то готов ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер. Нужно создать визитку, а так же листовку для бригады мойщиков окон. Нужно придумать красивый и осмысленный слоган. Всё.Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт13 лет назад