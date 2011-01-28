Необходимо создать дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка314 просмотров

Нужно разработать дизайн для компании, занимающейся обогревом трубопроводов и продажей электроматериалов (каталог). Понравившиеся сайты заказчика - simrossru и obogrevkrovli.ru . Техническое задание исполнителю на почту. Прошу указать Вашу стоимость и сроки. Перспектива постоянного сотрудничества.

14 лет назад
tehnosait
Денис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
3 дня
Все сделал в срок, быстро внес дополнения согласно пожеланиям клиента, все и всем довольны, рекомендую, будем сотрудничать и дальше!
Приятно общаться. Приятно работать. Четкие требования. Быстрая и полная оплата! ********************** !!!!!!!!РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!! **********************

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад