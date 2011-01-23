Приватный проект для "Красивый Мир Дизайна"

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки154 просмотра

Необходимо отрисовать логотип компании, занимающейся видеонаблюдением. Также необходимо под стиль сайта нарисовать график работы. Срочно.

14 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

brikysa1
Елена 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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