brikysa1

Елена brikysa1

 
45 летРоссия/Анапа
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно! Логотип "ДиЛион"

    $50

    Добрый день! Срочно требуется разработать логотип для организации "ДиЛион", деятельность организации связана с металлургией, но т.к. планируется расширение деятельности в дальнейшем привязываться к слову металл, сильно не стоит. Требования заказчика: строгость, лаконичность, стиль. Цвета: серый, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фотографии

    Есть фотография человека в ч/б варианте, причем качества "отфотканная на телефон". Оч хочется ее расскрасить в цвет, вырезать, обработать насколько это возможно. Это нужно для размещения этого человека на какой нибудь сфотошопленной открытке ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $50

    Необходимо нарисовать логотип. В прикрепленных файлах пример отрисовки и с чего это отрисовывалось. Не нравится то, что ящерица получилась "не живая" она должны быть максимально приближена к исполнению на фотографии, т.е. сделать ящера более натуральным ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уроки в InDesing

    Нужен прям специалисто по работе в данной программе, для обучения работы в ней с нуля. Причем это должно быть абсолютно доходчиво, качественно и максимально быстро. Пишите стоимость.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовать картинку

    http://www.istockphoto.com/stock-illustration-16574304-little-girl-riding-her-bike.php?st=fd55caf нужно отрисовать в иллюстраторе и изменить так чтоб это был мальчик (убрать кепку и хвост на голове и браслет и рюшки на руках) а также вот этого мальчика http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=d850fe6da740464d814332708476a614 перевести в вектор стоимость и срок.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно реферат по политической философии

    Куплю срочно готовый реферат на русском языке по философии, политическая специализация (или политическая философия). Требования 17-20 листов, реферат либо самостоятельное произведение либо тщательно переработанный инет и упор на РФ, или просто философию в целом (никакой ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод текста французко-английского на русский

    Требуется перевести 8 листов текста на французком и английском языках (часть текста на одном, часть на другом языке) на русский язык, ничего супер сложного в тексте нет, это банальные рекомендации отеля при въезде во ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно перекатать документ из пдф в ворд

    Есть анкета она в пдф нужно максимально быстро её пересести в ворд для редактирования и заполнения. При этом все параметры документа должны быть сохранены (это анкета для французкого консульства и если там что то съедет ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести из корела в формат епс

    Работа элементарная на мин 5. Есть исходник в кореле, нужен он же но в иллюстраторе. Просто тупо пересохранить формат в кореле и всё. Выбиру человека с минимальным опытом и количеством отзывов, на такую ерунду профи ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Аэрография на авто

    Хочу аэрографию на авто, может есть у кого опыт создания макетов. Машина Ниссан Тиида. Цвет темны-темный шоколад (почти черный), металлик. Ничего супер сложного. Примеры того что нравится и хочется прикрепляю. В принципе отрисовать я могу и ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Супер срочно нужен текст выступления.

    Добрый день, суупер срочно в течении часа - двух куплю текст готового публичного выступления на любую тему на русском языке (предпочтения области связанные с международными отношениями, но не обязательно). По содержанию введение (добрый день ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Супер срочно обработка документа

    Есть некий бланк в джипеге, нужно удалить с него все надписи ручкой, и восстановить сам бланк (структура сложная но ф принципе монотонно и штампом вполне реализуемая.)Покажите примеры работ в фотошопе. Бланк покажу выбранному исполнителю, в ...

    Photoshop
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание анимации для презентации

    Нужно создать анимацию и звуковое сопровождение презентации. Сама перезентация в плане графического решения и дизайна от меня, от Вас анимация плюс звук и конечно если будет нужно необходимая корректировкая для выполнения этих задач. Пишите сроки ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно отрисовка жеста руки.

    $50

    Сама совершенно не успеваю. Срочно нужно отрисовать жест женской руки. Мужская рука есть (и исходник в кривых), нужно отрисовать такую же, но только женскую, один в один. Рисунок не самый простой, подробности выбранному исполнителю в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
m-x
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перевести из корела в формат епс
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Спасибо большое за работу. Всё сделано качественно, быстро, без лишних слов. Оценка 100 баллов. Рекомендую данного исполнителя всем!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Срочно! Логотип "ДиЛион"
Спасибо за сотрудничество! Все превосходно - мгновенные правки, оплата своевременная и в полном объеме.
Всё великолепно, работа на высшем уровне, заслуженная победа в конкурсе! Всем рекомендую Светлану! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать логотип
Работаем не в первый раз. Все как всегда здорово. Четкое ТЗ конкретные рекомендации, своевременная оплата. Рекомендую!
Работаю с Татьяной не первый раз. Качество выполенной работы как всегда выше всяких похвал и точно в необходимый срок. Спасибо огромное за работу! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Fliperrr
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Кораблева Максима
Можно работать, все нормально!
Спасибо Максиму за помощь, всё сделано великолепно и на высшем уровне! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Godsan
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Супер срочно обработка документа
Конкретная задача залог оперативной работы! Елена отличный заказчик, знает конкретно что хочет , четко формулирует задачу. Своевременная оплата и бонус после работы радуют. Рекомендую, от сотрудничества только положительные эмоции. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Спасибо огромное Сергею за работу, всё сделано на высшем уровне, быстро и оч качественно! Очень рекомендую!
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