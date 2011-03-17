Добрый день! Срочно требуется разработать логотип для организации "ДиЛион", деятельность организации связана с металлургией, но т.к. планируется расширение деятельности в дальнейшем привязываться к слову металл, сильно не стоит. Требования заказчика: строгость, лаконичность, стиль. Цвета: серый, ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть фотография человека в ч/б варианте, причем качества "отфотканная на телефон". Оч хочется ее расскрасить в цвет, вырезать, обработать насколько это возможно. Это нужно для размещения этого человека на какой нибудь сфотошопленной открытке ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип. В прикрепленных файлах пример отрисовки и с чего это отрисовывалось. Не нравится то, что ящерица получилась "не живая" она должны быть максимально приближена к исполнению на фотографии, т.е. сделать ящера более натуральным ...Завершен12 лет назад
- $50
Создание элементов сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен прям специалисто по работе в данной программе, для обучения работы в ней с нуля. Причем это должно быть абсолютно доходчиво, качественно и максимально быстро. Пишите стоимость.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно срочно перевести исходник лого в формате корел, в епс, работа на 2 минуты, просто пересохранить и всё. У меня на счету 3 бакса, отдам их и напишу отзыв.Прочее12 заявокЗакрыт12 лет назад
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-16574304-little-girl-riding-her-bike.php?st=fd55caf нужно отрисовать в иллюстраторе и изменить так чтоб это был мальчик (убрать кепку и хвост на голове и браслет и рюшки на руках) а также вот этого мальчика http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=d850fe6da740464d814332708476a614 перевести в вектор стоимость и срок.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт13 лет назад
Куплю срочно готовый реферат на русском языке по философии, политическая специализация (или политическая философия). Требования 17-20 листов, реферат либо самостоятельное произведение либо тщательно переработанный инет и упор на РФ, или просто философию в целом (никакой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется перевести 8 листов текста на французком и английском языках (часть текста на одном, часть на другом языке) на русский язык, ничего супер сложного в тексте нет, это банальные рекомендации отеля при въезде во ...Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть анкета она в пдф нужно максимально быстро её пересести в ворд для редактирования и заполнения. При этом все параметры документа должны быть сохранены (это анкета для французкого консульства и если там что то съедет ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа элементарная на мин 5. Есть исходник в кореле, нужен он же но в иллюстраторе. Просто тупо пересохранить формат в кореле и всё. Выбиру человека с минимальным опытом и количеством отзывов, на такую ерунду профи ...Завершен13 лет назад
Хочу аэрографию на авто, может есть у кого опыт создания макетов. Машина Ниссан Тиида. Цвет темны-темный шоколад (почти черный), металлик. Ничего супер сложного. Примеры того что нравится и хочется прикрепляю. В принципе отрисовать я могу и ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, суупер срочно в течении часа - двух куплю текст готового публичного выступления на любую тему на русском языке (предпочтения области связанные с международными отношениями, но не обязательно). По содержанию введение (добрый день ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть некий бланк в джипеге, нужно удалить с него все надписи ручкой, и восстановить сам бланк (структура сложная но ф принципе монотонно и штампом вполне реализуемая.)Покажите примеры работ в фотошопе. Бланк покажу выбранному исполнителю, в ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно создать анимацию и звуковое сопровождение презентации. Сама перезентация в плане графического решения и дизайна от меня, от Вас анимация плюс звук и конечно если будет нужно необходимая корректировкая для выполнения этих задач. Пишите сроки ...Презентации11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Отрисовать иллюстрацию. Подробности и ТЗ в личке.Завершен13 лет назад
- $50
Сама совершенно не успеваю. Срочно нужно отрисовать жест женской руки. Мужская рука есть (и исходник в кривых), нужно отрисовать такую же, но только женскую, один в один. Рисунок не самый простой, подробности выбранному исполнителю в ...Завершен13 лет назад