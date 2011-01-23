Уникализация шаблона Joomla

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо полностью уникализировать код шаблона Joomla, но чтобы не пострадал сам дизайн.

Joomla
14 лет назад
ameganix
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров