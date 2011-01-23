Есть готовый дизайн сайта. Его необходимо аддаптировать под старый сайт. Будет предоставлен текст для каждой странице и пожелания. Нужно будет сделать каждую страницу сайта. Примерно 5-7 страниц. Картинка сайта во вложении. PSD потерян.
Уникализация шаблона Joomla
Необходимо полностью уникализировать код шаблона Joomla, но чтобы не пострадал сам дизайн.
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