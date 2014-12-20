Смотрите подробное ТЗ в файле.
Опыт работы более 15 лет.
Разработка сайтов, доработка/переделка шаблонов, верстка.
Платформы: wordpress, joomla, modx pro.
Программист PHP, JS, JQuery, HTML5, CSS3.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно спрограммировать интерфейс к сервису поиска заболевания по симптомам для http://lorhealth.ru/symptomer.html Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $8
Нужен скрипт на PHP, который будет брать данные из Excel и вставлять его в Word. Работа простая на час. 1) На входе принять файл xls. В файле может быть сотня ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Есть Excel файл (xlsx). В нем N листов. Листов может быть несколько сотен. Нужно скопировать данные из всех листов (кроме первого) в отдельный файл на один лист. Подробности в прикрепленном файле Word. Примеры ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо составить структуры для статей. Тема – лечение уха, горла и носа. Предоставлю готовые группы запросов для каждой статьи, список ссылок-конкурентов. Принцип следующий: 1) открываем ссылки (их ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Все просто. В форму вставляем список ссылок (их может быть 10, 50, 200). Парсим каждую страницу и получаем только текст, хранящийся в тегах ... и .... Соответсвенно если этих тегов нет, то ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $8
В html форму вводится множество поисковых запросов. Нужно по каждому запросу спарсить топ-10 выдачи Яндекса. Из каждой страницы нужно достать только подзаголовки h2, h3, h4, h5, h6. Соответственно если на странице нету подзаголовков, то ее ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт, который по заданным поисковым запросам будет собирать данные из топ 10 выдачи яндекса. Здесь важно выполнять поиск по региону "Москва". Скрипту подается два списка фраз. Парсить выдачу нужно только по первому списку. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны рерайтеры с медицинским образованием, врачи, медики для написания статей по гинекологии и акушерству. От нас - подробное ТЗ с темой статьи, подтемами, которые нужно раскрыть в статье, и ключевыми фразами (15-30 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нарисовать схему человека - вид спереди и сзади. На схеме выделить следующие участки тела - голова, шея, руки, ноги, грудь, живот, спина, пах, ягодицы, бедра. Подписывать эти участки словами не нужно. Просто должны быть визуально ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн для контентного медицинского сайта. Подробности в файле.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
0) Нужен человек, имеющий базу сайтов медицинской тематики с хорошей посещаемостью и трастом. Также плюсом будет, если у вас уже есть активные ккаунты на форумах. В противном случае смотрите следующий пункт. 1) ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить рерайт нескольких статей на медицинскую тему. Тексты должны быть: 1) грамотные 2) структурные (тексты должны легко восприниматься не зависимо от его объема) 3) информативные (для этого рерайт должен быть выполнен ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать копирайтинг 8-ми статей. Общее количество символов примерно 25000.Копирайтинг56 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо полностью уникализировать код шаблона Joomla, но чтобы не пострадал сам дизайн.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад