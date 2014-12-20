ameganix

Алексей ameganix

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-разработчик

Опыт работы более 15 лет.

Разработка сайтов, доработка/переделка шаблонов, верстка.

Платформы: wordpress, joomla, modx pro.

Программист PHP, JS, JQuery, HTML5, CSS3.

Отзывы фрилансеров

pugovic
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Простой экспорт из Excel в Word на PHP
PHP
Чёткая задача , спасибо!
Ответственный исполнитель. Быстро и качественно реализовал скрипт. Рекомендую!
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