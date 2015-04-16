Составление структуры для статьи

Необходимо составить структуры для статей. Тема – лечение уха, горла и носа.

Предоставлю готовые группы запросов для каждой статьи, список ссылок-конкурентов.

Принцип следующий:

1) открываем ссылки (их может быть 20, 50, 100) и смотрим как построена статья (подзаголовки). На основании этого придумываем аналогичную структуру статьи

2) смотрим на запросы. Доделываем структуру статьи.

3) думаем головой, что еще можно добавить, чтобы статья как можно полнее отвечала на запросы.

Просьба откликнувшимся написать цену за одну статью. Заданий будет много.