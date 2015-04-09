Написание статьи.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт24 заявки356 просмотров

На основании транскрибации выступления, надо написать статью. Статья об обучении менеджеров по продажам. На какие ключевые компетенции тренера надо обратить внимание. Как выбрать тренера, который действительно даст эффективный результат. Вся основная информация будет предоставлена. Нужно из сухого выступления сделать интересную статью.

Жду ваших предложений по цене и срокам.

Написание статей
10 лет назад
4315700
Вадим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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