РераитПричесать и отредактировать текст Привлекатено подать информацию

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне нужна Ваша помощь в оформлении роликов на youtube. Есть около 70 видео. Нужно изменить описания к ним (по шаблону), добавить/исправить аннотации (по 3-5 на каждое видео со ссылками ...