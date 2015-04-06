Нужно откорректировать 15 статей на темы: мода, техника, товары. Тексты взяты с английских источников и переводились онлайн-переводчиком. Нужно сделать качественную корректировку, чтобы статьи были читабельны, уникальны и грамотны. Оплата 200 рублей (на ...
Проверка 200 статей
Компании по электроснабжению требуется человек для проверки качества текста(уникальность, орфография, содержание)200 статей от 2000 до 3000 символов.тематика проектирование, подключение, электролаборатория.
Бюджет 4000р
Заявки фрилансеров
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