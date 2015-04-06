Проверка 200 статей

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт48 заявок570 просмотров

Компании по электроснабжению требуется человек для проверки качества текста(уникальность, орфография, содержание)200 статей от 2000 до 3000 символов.тематика проектирование, подключение, электролаборатория.

Бюджет 4000р

10 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров