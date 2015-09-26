Нужно откорректировать статьи

Нужно откорректировать 15 статей на темы: мода, техника, товары.

Тексты взяты с английских источников и переводились онлайн-переводчиком. Нужно сделать качественную корректировку, чтобы статьи были читабельны, уникальны и грамотны. Оплата 200 рублей (на вебмани)

Статьи должны быть уникальны (по text.ru не менее 80%)

Статьи небольшие (за деталями обращайстесь в ЛС)

Нужно выполнить в течение 3–4 дней.