Нужно откорректировать статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен99 заявок1443 просмотра

Нужно откорректировать 15 статей на темы: мода, техника, товары.

Тексты взяты с английских источников и переводились онлайн-переводчиком. Нужно сделать качественную корректировку, чтобы статьи были читабельны, уникальны и грамотны. Оплата 200 рублей (на вебмани)

Статьи должны быть уникальны (по text.ru не менее 80%)

Статьи небольшие (за деталями обращайстесь в ЛС)

Нужно выполнить в течение 3–4 дней.

10 лет назад
JustPositive
Инна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilka28
Елена 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$5
4 дня
Елена зарекомендовала себя как ответственный и грамотный исполнитель. Работа была сделана качественно, по всем критериям.

Заявки фрилансеров

vanilka28
Елена 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад