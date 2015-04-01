Простая работа без опыта, загрузка готовых фото в instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт38 заявок554 просмотра

Необходимо загрузить фото в 100 instagram аккаунтов. Фото, описание и аккаунты прилагаются, искать, регистрировать не надо, только загрузка. Срок максимум сутки-двое. Напишите в личку, срок и цену за которую готовы взяться.

Оплата безопасная сделка.

10 лет назад
Migmig
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров