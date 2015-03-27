Необходимо заполнить формы товаров на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт23 заявки355 просмотров

Добрый день, Необходимо заполнить формы товаров на сайте. Заполнение одной формы занимает 3-5 минут.

Объем — 100 форм в неделю. Базовые знания английского.

10 лет назад
maxonproject
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров